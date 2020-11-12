Азербайджан готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Баку готов предоставить культурную автономию армянам на территории Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал посол Азербайджана в России.

«Статуса Нагорного Карабаха на сегодня нет … Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает», - заявил дипломат, отметив, что покинувшие Карабах азербайджанцы туда вернутся.

Напомним, договор о полном прекращение огня в Карабахе вступил в силу в 00:00 по московскому времени во вторник, 10 ноября. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на занимаемых ими позициях. До 20 ноября Баку должны вернуться Агдамский район, до 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район. Также разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. На линии столкновения Россия разместит своих миротворцев.

Премьер Армении Никол Пашинян объяснил свое решение подписать соглашение о прекращении огня в Карабахе, поскольку в противном случае армянская армия могла оказаться в окружении, а страна потеряла бы еще несколько городов.