В России мигрантов могут обязать менять водительские права при получении ВНЖ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мигрантов могут обязать менять иностранные водительские права после получения вида на жительство в России или российского паспорта. Такая инициатива прописана в соответствующем законопроекте, разработанном Министерством внутренних дел РФ.

Документ предлагает в течение полугода после получения российского паспорта или вида на жительство аннулировать иностранные и международные водительские права.

«Иностранные национальное и международное водительские удостоверения признаются недействительными … на территории РФ по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство либо паспорта РФ», - приводит РИА Новости текст законопроекта

При этом данное правило предлагают не распространять на россиян, постоянно живущих за границей и ездящим по местным правам. По иностранным правам на российской территории могут ездить граждане стран ЕАЭС, имеющие вид на жительство Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Молдавии.

Также ведомство предлагает не пускать за руль автобусов шоферов со стажем вождения других категорий менее года.