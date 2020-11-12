Вотчина Деда Мороза готова принять туристов

Великий Устюг и Вотчина Деда Мороза находятся в ожидании высокого туристического сезона, который начинается 18 ноября, со дня рождения Деда Мороза. По традиции в этот день Дед Мороз начинает свое предновогоднее путешествие по стране и зажигает первую новогоднюю елку.

В этом году от праздничных мероприятий решили не отказываться, но пройдут они в онлайн-формате. Все массовые мероприятия отменят, туристов будут принимать малыми группами, экскурсии по вотчине будут проходить в формате квестов, чтобы разделить потоки туристов. «Несмотря на ограничительные мероприятия, вотчина Деда Мороза работает в штатном режиме и готова к приему туристов», - отметила замгубернатора области Лариса Каманина на совещании в правительстве области, где обсуждали меры по обеспечению безопасности туристов на объектах Великого Устюга.

Так, на входах на любой туристский объект, включая вотчину и почту Деда Мороза, кафе и гостиницы туристам будут измерять температуру, предоставлять антисептик для рук, одноразовые маски. В доме моды Деда Мороза сшили и многоразовые на память туристу о посещении вотчины в необычный год.