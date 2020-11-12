Американские военнослужащие пострадали при крушении вертолета на Южном Синае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате крушения вертолета на Южном Синае пострадали американские военнослужащие из миротворческого контингента

Как передает телеканал Sky News Arabia, воздушное судно упало в результате технической неисправности.

Агентство France-Presse со ссылкой израильский источник сообщает о смерти семи человек в результате авиакатастрофы. Среди жертв пятеро американских военнослужащих из миротворческого контингента, а также гражданин Франции и гражданин Чехии.

Египетские власти еще не выступали с официальным заявлением по поводу произошедшего.

Речь идёт об американских военнослужащих, входящих в миротворческий контингент, который был расквартирован в регионе после войны между Египтом и Израилем в 1982 году для наблюдения за ходом выполнения мирного договора между двумя странами. Соглашение было подписано в 1979 году. В состав миротворческого контингента входят военнослужащие из одиннадцати стран, в том числе американцы.