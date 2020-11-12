Глава Приамурья Василий Орлов: «Все отремонтированные в этом году детские поликлиники будут устроены по «бережливому» принципу»

Детская поликлиника №1 в Благовещенске откроется после капитального ремонта 20 декабря. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области капитально отремонтируют и модернизируют семь лечебных учреждений для детей. Это шесть поликлиник, две из которых расположены в Благовещенске, а также детские поликлиники в Зее, Тынде, Константиновке, Райчихинске и стационар в селе Константиновка. Самый масштабный объект – детская поликлиника №1 в Благовещенске – откроется после капитального ремонта уже 20 декабря.

На сегодняшний день работы в детской поликлинике столицы Приамурья завершены на 80%. Строители отремонтировали фасад, заменили системы водоснабжения, вентиляции, канализации, расширили оконные проемы, обновили двери. Сейчас рабочие заканчивают кровельные работы. В 2021 году к поликлинике пристроят новый корпус, в котором оборудуют фильтр-приемник, а также разместят в нем полный комплекс лечебно-диагностического оборудования.

Существенно изменятся и внутренние интерьеры, а также техническое оснащение медучреждения. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, поликлиника №1 будет использовать «бережливые» технологии. Этот же современный подход к работе будет внедрен во всех детских учреждениях, в которых проведут ремонт.

- Все детские поликлиники будут устроены по «бережливому» принципу, что позволит избавиться от очередей в регистратуре. Объекты оборудуют современными инженерными системами, процесс работы автоматизируют. Такой подход разработан профильными специалистами для оперативного оказания современной качественной медицинской помощи населению в комфортных условиях, - рассказал Василий Орлов. - Что касается поликлиники в микрорайоне Благовещенска, после проведенного ремонта юные благовещенцы смогут получать там широкий спектр услуг. Мы рассчитываем, что обновленное учреждение здравоохранения на ближайшие пять лет «закроет» потребности жителей микрорайона. Далее в планах в Благовещенске построить большую современную детскую поликлинику.

Все семь лечебных учреждений региона, в которых ведутся работы, были построены около 30 лет назад, в период перестройки, причем не всегда из качественных материалов. Сегодня они нуждаются в масштабном капитальном ремонте. Из-за пандемии коронавируса строительный график на некоторых объектах оказался нарушен, снизились темпы работ. В этом году пациентов точно примут поликлиника №1 в Благовещенске и поликлиника в Тынде. Остальные объекты будут сданы в 2021 году. Для двух лечебных учреждений - поликлиники в Райчихинске и поликлиники № 3 в Благовещенске сейчас ищут подрядчиков, для строительных компаний региона объявлен аукцион на право проведения ремонтных работ.