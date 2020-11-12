В России не зарегистрировали ни одного случая заражения норок коронавирусом Фото: Влад КОМЯКОВ

В России не зарегистрировали ни одного случая заражения норок коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщило корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на советника руководителя службы Юлию Мелано.

По данным Национальной ассоциации звероводов, в нашей стране разведением норок занимаются 22 предприятия в 14 российских регионах с маточным поголовьем около 300 тысяч особей.

Исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова отметила, что все зверофермы работают в закрытом режиме, то есть въезд и вход посторонним запрещен, а также действует строгая пропускная система. Кроме того, на некоторых фермах для контроля за состоянием поголовья применялись тест-системы для выявления коронавируса у животных. «Звери здоровы», - отметила Зубкова.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения животных, вспышки коронавируса среди норок зафиксированы в шести странах мира: Дании, Нидерландах, Италии, Испании, Швеции и США. При этом норки могут передавать вирус друг другу, что в условиях скученного содержания на зверофермах приводит к массовой заболеваемости поголовья.

Как писал сайт kp.ru, после выявления коронавируса у норок власти Дании потребовали немедленно приступить к массовому забою животных на зверофермах, вне зависимости от того, были заражены они COVID-19 или нет. Спустя неделю после объявления властей о ликвидации зверьков министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Енсен назвал произошедшие ошибкой. Однако уже забили 2,4 миллиона особей.