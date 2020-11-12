На конкурс «Вкусы России» пришло свыше 500 заявок от региональных брендов

Фото: пресс-служба конкурса "Вкусы России"

На конкурсе «Вкусы России» завершился прием заявок. По традиции участники демонстрируют разнообразие и потенциал развития региональных гастрономических брендов. В этом году всего поступили свыше 500 заявок из 79 субъектов страны. Лучшие из них смогут участвовать в комплексной программе поддержки, разрабатываемой Минсельхозом России.

В топ-10 лидеров по количеству заявок вошли Московская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Калининградская область – каждый из этих регионов представлен более чем 20 брендами, а также Ярославская, Тверская, Воронежская, Костромская, Томская области и Республика Марий Эл – от 16 до 13 брендов.

Каждый из регионов выступает со своей исконной продукцией и локальными специалитетами, будь то башкирские меды, подмосковные или воронежские овощи, вяленая птица из Татарстана или ярославская молочная продукция.

Кстати, о молочной продукции. Она оказалась самой многочисленной категорией из общего числа заявок. Второе и третье места занимают категории, представляющие мясо, птицу, мясопродукты и плодоовощную продукцию. Ненамного отстают от них кондитерские товары и безалкогольные напитки.

Что важно, конкурс позволил выявить и целый ряд новых или почти забытых брендов с прекрасными перспективами. Это традиционные старорусские рецепты, речная и морская рыба, уральские, башкирские, якутские блюда, ягоды Севера и многое другое.

Победителей конкурса в декабре назовёт конкурсная комиссия. А с 19 ноября по 2 декабря пройдет народное голосование. Каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. Всего выберут финалистов в 8 номинациях.

Конкурс позволит создать новые драйверы роста АПК, в том числе поддержать малых производителей, стимулировать микропредпринимательство, развитие сельских территорий и агротуризма.

Подробная информация – на сайте вкусыроссии.рф