Минпромторг: маркировка не влияет на доступность лекарств Фото: Мария ЛЕНЦ

В настоящие время маркировка лекарств не влияет на доступность препаратов и время их доставки в регионы. Такое заявление сделали в Минпромторге России.

В ведомстве указывают, что принятый ранее перевод системы мониторинга движения лекарств в уведомительный режим помог устранить сложности с партиями маркированных лекарственных препаратов, «которые возникали у ряда участников оборота в силу их не полной готовности».

«На данный момент маркировка не является фактором, который влияет на скорость движения лекарств и их доступность», - говорится в заявлении министерства

Ведомство со ссылкой на фармацевтические компании отмечает, что возросла скорость движения лекарств между дистрибьюторами и аптекам, также партии разблокированы и доходят до потребителей препаратов, с которыми ранее возникали сложности.

Напомним министр промышленности и торговли России Дениса Мантуров заявлял, что маркировка не приведет к росту стоимости или дефициту препаратов, а благодаря ее нанесению стало возможно без труда выявлять в аптеках лекарства, которые предназначены только для выдачи пациентам в больницах. Накануне на фоне возросшего спроса на препараты было принято решение о временном переходе в «уведомительный» режим работы система маркировки лекарств, чтобы россияне могли покупать их без задержек.