Дания отказалась от истребления всех норок из-за коронавируса Фото: Влад КОМЯКОВ

В Дании отказались от уничтожения всей популяции норок на зверофермах, которое ранее приняли в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от них людям. Об этом сообщил министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Енсен, отметив, что правительство страны постарается спасти животных.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных», - заявил министр, подчеркнув, что разведение норок является важной отраслью экономики, которая обеспечивает много рабочих мест.

Напомним, власти Дании потребовали немедленно приступить к массовому забою животных на зверофермах, вне зависимости от того, были заражены норки коронавирусом или нет. Спустя неделю после объявления властей о ликвидации норок Енсен признался, что принятое решение оказалось ошибкой. По данным председателя отраслевой организации «Датские норководы» Таге Педерсена, к тому времени из около 14-17 миллионов норок, содержащихся на зоофермах Дании, более 2,4 миллионов были забиты насмерть.