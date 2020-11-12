Шесть человек погибли из-за тайфуна "Вамко" на Филиппинах

Не менее шести человек стали жертвами тропического шторма «Вамко», который обрушился на центральный филиппинский остров Лусон, где находится столица страны Манила.

Как передает CNN Philippines со ссылкой на местную полицию, десять человек числятся пропавшими без вести. По данным представителя службы по ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуированы более 196 тысяч человек.

На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и проверяют сведения о пострадавших.

Сильные тропические ливни подтопили 32 населенных пункта. В результате природного бедствия большинство улиц в Маниле превратились в реки, затоплены первые этажи всех зданий. Кроме того, сошли четыре оползня. Люди в ожидании эвакуации сидят на крышах.

Скорость ветра во время урагана достигала 155 километров в час,