Нижегородским гостиницам могут облегчить налоговое бремя

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона законопроект о снижении ставки налога на имущество для гостиниц. Законопроект предполагает пониженную ставку налога на имущество в размере 1% в отношении гостиниц, расположенных в принадлежащих налогоплательщику зданиях или помещениях.

- По гостиничному бизнесу пандемия ударила очень сильно, в разы снизилась загрузка номерного фонда. В сложившейся ситуации одна из ключевых задач – сохранить инфраструктуру и рабочие места. В Нижегородской области работают более 500 коллективных средств размещения, и, безусловно, законопроект призван поддержать отельеров. При согласовании депутатов действие льготы будет распространено на 2021 год, - сообщил Глеб Никитин.

По поручению губернатора нижегородское правительство разрабатывает и иные меры поддержки бизнеса.

- Несмотря на то, что ситуация постепенно стабилизируется и так называемый уровень закрытости экономики составляет 0,8% (к 26,7% в мае 2020 года – прим.), бизнес продолжает ощущать на себе последствия. Нижегородское правительство это понимает, и работу над новыми мерами поддержки не прекращает. Рассматриваются различные варианты, в частности, применение дифференцированных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН). Свои предложения, замечания вносят и депутаты Законодательного собрания региона», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Ранее по поручению Глеба Никитина был расширен перечень организаций, которые смогут получить региональные субсидии на оплату труда сотрудников и оплату услуг ЖКХ.