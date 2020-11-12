Медведев предложил включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно необходимых лекарств

Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос о включении вакцин от коронавирусной инфекции нового типа в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. По его словам, такие меры позволят избежать завышения цен на препарат.

«Нужно проработать вопрос о включении вакцин против коронавирусной инфекции в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов... Это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину, что, конечно, недопустимо», - заявил Медведев.

Напомним, ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда в России начнется массовая вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. По его словам, началом этого процесса можно считать конец ноября - начало декабря текущего года. Он также отметил, что вакцинация населения будет происходить «не по производственному принципу, как сейчас врачей в первую очередь прививают и учителей, а по месту жительства граждан».