Полеты на Кипр из России: когда возобновят авиарейсы и пустят ли туристов Фото: Иван ВИСЛОВ

Грузопассажирские рейсы из России на Кипр и обратно могут возобновиться с 22 ноября.

Как сообщается на сайте российского посольства в республике, авиаперелёты будут выполняться по воскресеньям, однако российские туристы пока не смогут посещать республику.

Правила въезда на Кипр не изменились. С ними можно ознакомиться на сайте посольства. В республику смогут прилетать только граждане Кипра, а также члены семей, дипломаты и лица, имеющие вид на жительство. Туристы пока в эту категорию не входят.

Напомним, с 1 ноября Россия возобновила авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой, одновременно увеличивая частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, Арабские Эмираты и на Мальдивы.

При этом опросы показывают, что россияне больше всего ждали возобновление рейсов в Турцию, Белоруссию, Грецию и Египет. Жители страны также ждут открытия Кипра, Израиля, Грузии, Болгарии, Таиланда, Венгрии и Хорватии.