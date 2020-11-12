Пять главных принципов лечения коронавируса назвал врач Фото: Алексей БУЛАТОВ

С каждым днем в сети появляется все больше советов по лечению коронавируса. Определить, какие из них полезные, а какие нет, становится еще труднее.

Научно-медицинский просветитель и практикующий врач Ярослав Ашихмин назвал kp.ru пять главных принципов лечения COVID-19. С ним, кстати, солидарны и многие коллеги.

1. В первую очередь, надо понять, что препаратов, которые могут снизить риск заражения коронавирусом или хотя бы способны эффективно бороться с ним, - нет. Поэтому все предлагаемые лекарства с назначением «против вируса», организму ощутимо не помогут. А в худшем случае даже навредят.

2. При бессимптомном течении болезни ничего принимать не надо. Достаточно просто соблюдать изоляцию и наблюдать, не появятся ли симптомы.

3. При легком течении болезни (главный признак – нет одышки, температура ниже 38,5) стоит принимать исключительно симптоматические препараты. То есть те, которые вам реально требуются при соответствующих симптомах. Это могут быть жаропонижающие (парацетамол), обезболивающие, препараты от кашля (их должен подобрать врач) или же противовоспалительные в случае сильной боли в горле.

4. Если болезнь переходит в средне-тяжелую форму (появляется отдышка, температура выше 39 градусов в течение 2-3 дней). то могут понадобиться препараты-антикоагулянты. Это лекарства, которые препятствуют чрезмерной свертываемости крови и образованию микротромбов. Нужно ли лично вам их принимать, должен сказать врач. Только он сможет определить подходящий вид и дозу антикоагулянта.

5. При тяжелой форме коронавируса, когда пациента уже госпитализируют в больницу могут потребоваться мощные препараты, подавляющие иммунитет — глюкокортикостероидные гормоны. Там же, в больнице, пациенту могут назначить антибиотики.