Пожар в ТЦ М5 Молл в Рязани: полыхает крыша

Пожар в ТЦ М5 Молл в Рязани

В четверг, 12 ноября, произошел пожар в Торговом центре М5 Молл в Рязани. У здания горит крыша. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

«Площадь возгорания 400 квадратных метров, происходит горение кровли», - приводит ТАСС сообщении ГУ МЧС России по Рязанской области.

Как передает МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 17 часов 15 минут. На тушение отправились 15 пожарных автомобилей, 47 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Из здания эвакуировали всех людей, пострадавших, предварительно, нет.

Напомним, не так давно, 2 ноября, на Варшавском шоссе в Москве вспыхнул крупный пожар. Загорелся склад с газовыми баллонами, которые через некоторое время стали взрываться. Общий объем баллонов составил 600 кубических метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.