Видео пожара в ТЦ М5 Молл в Рязани 12 ноября сняли очевидцы

В Рязани горит ТЦ «М5 Молл» Фото: скриншот с видео

В четверг, 12 ноября, произошел пожар в Торговом центре М5 Молл в Рязани. Происшествие засняли очевидцы.

Как писал сайт kp.ru, сообщение о пожаре поступило в 17 часов 15 минут. У здания загорелась крыша. В ГУ МЧС России по Рязанской области сообщили, что на площади около 400 квадратных метров происходит горение кровли. В экстренных службах сообщили, что очаг возгорания находился над батутным центром.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что площадь возгорания составляет более 500 квадратных метров, и произошло частичное обрушение кровли. Пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности.

В МЧС России сообщили, что на тушение отправились 15 пожарных автомобилей, 47 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Из здания торгового центра были эвакуированы все люди. По предварительным данным, пострадавших нет