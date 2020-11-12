Андрей Малахов возглавил рейтинг ведущих, которым доверяют россияне
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Исследовательский центр "Ромир" провел опрос и выяснил, кому из телеведущих больше всего доверяют россияне. Первую строчку рейтинга занял ведущий программ канала "Россия-1" Андрей Малахов. Кроме него, в тройку лидеров попали Максим Галкин и Владимир Соловьев.
Со времени предыдущего опроса в июне этого года тройка лидеров несколько изменилась. Тогда на месте Владимира Соловьева был Александр Гордон. Сейчас же он сместился на шестое место.
В опросе приняли участие 2400 человек старше 14 лет. Им задали вопрос: "Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего". Варианты ответов не предлагались, поэтому респонденты отвечали исходя из своих личных предпочтений.
Топ-10 ведущих, которым больше всего доверяют россияне:
1. Андрей Малахов
2. Максим Галкин
3. Владимир Соловьев
4. Иван Ургант
5. Владимир Познер
6. Александр Гордон
7. Павел Воля
8. Елена Малышева
9. Леонид Якубович
10. Ксения Бородина