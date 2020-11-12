Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Способ быстро очистить организм от алкоголя назвали канадские ученые

Эксперты использовали специальное устройство для очистки организма благодаря гипервентиляции
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Способ быстро очистить организм от алкоголя назвали канадские ученые

Способ быстро очистить организм от алкоголя назвали канадские ученые

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Простой и быстрый метод выведения алкоголя из организма разработали канадские ученые под руководством доктора Джозефа Фишера.

Обычно 90 процентов алкоголя (водки или этилового спирта) выводится из организма человека исключительно печенью. В настоящее время лучшим способом для очистки крови от алкоголя считается диализа. В качестве безальтернативных вариантов нейтрализации опасного для жизни уровня алкоголя остаются внутривенное введение специальных растворов, озонотерапия, механическая вентиляция лёгких и устранение любых сбоев в работе сердца с помощью обычных лекарств.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, отмечается, что вывести алкоголь из организма в три раза быстрее можно с помощью легких. В ходе эксперимента выяснилось, что при гипервентиляции, то есть глубоком и быстром дыхании, алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень. При этом чем сильнее дыхание, тем больше алкоголя можно вывести из организма.

«Но нельзя просто «гипервентилировать», потому что через пару минут у вас закружится голова и вы потеряете сознание», - заявил доктор Фишер

Прием был известен и ране, однако применялся ограниченно, поскольку при форсированном выдохе человек теряет много углекислого газа, вместе с которым выводится алкоголь. Быстрое уменьшение углекислого газа в крови вызывает головокружение и обмороки, а также онемение рук и ног.

Ученые использовали специальное устройство, позволяющие очищать организм от алкоголя благодаря гипервентиляции, возвращая вместе с тем в организм то количество углекислого газа, которое необходимо для поддержания его нормального уровня в крови.

Напомним, ранее врач-невролог высшей категории Евгений Мосин рассказал, как влияет на организм газировка и можно ли ее вообще пить при алкогольном опьянении