Способ быстро очистить организм от алкоголя назвали канадские ученые Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Простой и быстрый метод выведения алкоголя из организма разработали канадские ученые под руководством доктора Джозефа Фишера.

Обычно 90 процентов алкоголя (водки или этилового спирта) выводится из организма человека исключительно печенью. В настоящее время лучшим способом для очистки крови от алкоголя считается диализа. В качестве безальтернативных вариантов нейтрализации опасного для жизни уровня алкоголя остаются внутривенное введение специальных растворов, озонотерапия, механическая вентиляция лёгких и устранение любых сбоев в работе сердца с помощью обычных лекарств.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, отмечается, что вывести алкоголь из организма в три раза быстрее можно с помощью легких. В ходе эксперимента выяснилось, что при гипервентиляции, то есть глубоком и быстром дыхании, алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень. При этом чем сильнее дыхание, тем больше алкоголя можно вывести из организма.

«Но нельзя просто «гипервентилировать», потому что через пару минут у вас закружится голова и вы потеряете сознание», - заявил доктор Фишер

Прием был известен и ране, однако применялся ограниченно, поскольку при форсированном выдохе человек теряет много углекислого газа, вместе с которым выводится алкоголь. Быстрое уменьшение углекислого газа в крови вызывает головокружение и обмороки, а также онемение рук и ног.

Ученые использовали специальное устройство, позволяющие очищать организм от алкоголя благодаря гипервентиляции, возвращая вместе с тем в организм то количество углекислого газа, которое необходимо для поддержания его нормального уровня в крови.

Напомним, ранее врач-невролог высшей категории Евгений Мосин рассказал, как влияет на организм газировка и можно ли ее вообще пить при алкогольном опьянении