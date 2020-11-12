Путин в разговоре с Жапаровым выразил надежду на стабилизацию ситуации в Киргизии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин обсудил с исполняющим обязанности киргизского президента, премьер-министром Садыром Жапаровым состояние и перспективы российско-киргизских отношений, а также выразил надежду на стабилизацию ситуации в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем. Об этом сообщили в Кремле.

«Обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-киргизских отношений. Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов», - говорится в заявлении Кремля

Два лидера также обсудили вопросы совместной борьбы стран с коронавирусом, и сотрудничество в торгово-экономической.

Напомним, 15 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о своем решение уйти в отставку. Согласно Конституции, все полномочия главы республики должны перейти спикеру парламента Канату Исаеву, который также отказался исполнять обязанности киргизского лидера, в итоге все полномочия перешли премьер-министру страны Жапарову. Проведение досрочных выборов главы государства назаначено 10 января следующего года.

Свое решения Жээнбеков объяснил тем, что агрессия на улицах не утихает, а требование его немедленной отставки продолжается, и он готов покинуть пост, поскольку не держится за власть.