Главный путь распространения коронавируса назвал доктор Комаровский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чаще всего коронавирусная инфекция нового попадает в организм человека респираторным путём. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Доктор напомнил, что ранее специалисты предполагали, что COVID-19 передается через касания руками, и может долго жить на поверхностях предметов. Однако, по словам Комаровского, эксперты пришли к выводу, что это не основной способ заразиться.

«Да, фрагменты вируса могут быть обнаружены, где угодно в течение длительного времени. Вот только шансов, что они могут вызвать болезнь совсем немного. И основным путем распространения вируса остается путь респираторный, воздушно-капельный», - заявил врач на YouTube-канале.

Напомним, сегодня, 12 ноября, в России зафиксировали рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. За один день от заболевания скончались 439 человек. За весь период в России от коронавируса умерли 32 032 человека. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,72 процента.

За один день российские врачи зарегистрировали 21 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заразившихся увеличился с 1,1 до 1,2 процента, а общее число инфицированных россиян с начала пандемии достигло отметки в 1 858 568.