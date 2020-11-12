Георгий Джикия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия стал капитаном сборной России после того, как не взяли на ноябрьские матчи форварда "Зенита" Артема Дзюбу. Стартовый состав нашей команды на поединок в Кишиневе официально огласил тренерский штаб сборной.

В воротах у нас будет вратарь Гильерме, в центре поля вернется в стартовый состав после перерыва Алексей Миранчук из "Аталанты", в атаке появится Федор Чалов.

Стартовый состав сборной России на матч против Молдовы: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков, Кузяев, Фомин, Ал. Миранчук, Ионов, Черышев, Чалов

Запасные: Сафонов, Джанаев, Живоглядов, Семенов, Кудряшов, Евгеньев, Оздоев, Обляков, Кучаев, Мостовой, Антон Миранчук, Соболев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча сборной России против Молдовы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что перед поединками сборной России в сентябре Георгий Джикия пообщался с корреспондентом "КП". Рассказав про обстановку в национальной команде и о том, каково это вернуться в команду после почти годичного перерыва из-за коронавируса.