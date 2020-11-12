Самара и Ульяновск будут вместе развивать инновации

Губернаторы договорились о сотрудничестве. Фото: правительство Самарской области

Губернаторы Самарской и Ульяновской областей договорились о совместной работе над инновациями. Их встреча прошла на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Москве под эгидой Агентства стратегических инициатив. У регионов уже есть опыт взаимодействия: ульяновские вузы вошли в состав Научно-образовательного центра , созданного в Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что договоренность позволит привлекать новых инвесторов и реализовывать масштабные проекты.

- У нас инвесторы, работодатели на территории Самарской, Ульяновской областей часто одни и те же, и мы видим синергию от такого взаимодействия. Самарская область многое сделала для того, чтобы уровень инвестиций рос опережающими темпами. В предыдущие 2 года нам это удалось, - отметил Азаров.

Он подчеркнул, что сегодня в планах улучшить свои позиции в инвестиционном рейтинге АСИ. Сейчас регион вплотную приблизился к 20-ке, и теперь в эту двадцатку нужно войти.

= Это большая системная работа, которая позволяет нам сегодня открывать новые предприятия и рабочие места даже в этот период пандемии, не говоря уже о годах 2019 и 2018, - отметил глава Самарской области.

Ульяновский губернатор также подтвердил, что есть серьезные инвесторы, которые готовы работать в соседних областях.