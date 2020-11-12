Испания выдала России обвиняемого в хищении 4,7 млрд рублей финансиста Фото: Евгения ГУСЕВА

В Россию из Испании по требованию Генпрокуратуры экстрадированы граждане, один из которых Алексей Елисеев обвиняется в хищении более 4 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Алексея Елисеева и Эгидиюса Татарунаса», - говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, Елисеев в составе банды в Санкт-Петербурге с сентября 2010 года по декабрь 2016 года разработал преступный план по выводу денежных средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций «Стандарт-проект», «Стандарт – Изыскания», «Строительный ресурс». Для этих целей финансист задействовал акционерное общество «УК "Норд-Вест Капитал». Елисееву вменяет разработку схем по переводу денежных средств в Испанию.

В Генпрокуратуре сообщили, что в результате действий Елисеева компаниям был нанесен ущерб более чем на 4,763 миллиарда рублей.