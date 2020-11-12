Как быть если ребенок просит у Деда Мороза iPhone, советы психолога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детский психолог Полина Заргарова дала совет родителям, как не избаловать ребенка дорогими подарками. Данные правила помогут сэкономить и при этом порадовать ребенка на праздники.

Если ребенок хочет книгу или игрушку – это приемлемый вариант. А вот как быть если в письме Деду Морозу малыш выводит: «хочу iPhone»?

- Я в детстве очень расстраивалась, когда бабушка дарила мне с ее точки зрения нужные, дефицитные вещи — какие-то отличные штаны или замечательное платье. Мне это не доставляло радости, - делится эксперт своим опытом.

Она советует прислушиваться к детям и стараться выбирать подарки, которые действительно приносят радость получателю. При этом нужно помнить, что радость – это ожидание чего-то, эйфория от получения желанного предмета.

Дорогие подарки с точки зрения психологии нежелательны. Ребенок может разбить, испортить вещь. Вы будете нервничать, а он — переживать.

Есть другая сторона медали: сегодня ребенок хочет дорогой телефон, завтра компьютер, в 16 лет иномарку.

Из положения есть корректный выход, научиться использовать рекламу себе во благо, формировать детские желания.

- Не стоит говорить: давай я подарю тебе куклу. Лучше поделитесь впечатлениями, какую интересную и необычную куклу вы видели в магазине, поведите себя как рекламодатель. Постепенно вы сформируете у ребенка желание получить именно эту куклу, игрушку или книгу. Ребенок напишет в письме Деду Морозу именно то, что вы запрограммировали, - советует в беседе с Пятым каналом Полина Заргарова.