Россия ожидает скорейшего расследования крушения российского вертолета Ми-24

МИД РФ прокомментировал расследование крушении российского вертолета Ми-24 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия ожидает скорейшей реализации заверений президента Азербайджана Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении российского вертолета Ми-24. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных», - приводит ТАСС заявление внешнеполитического ведомства, где выразили надежду, что Баку не позволит себе «никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом»

Напомним, 9 ноября российский вертолет Ми-24 был ошибочно сбит из зенитно-ракетного комплекса Азербайджана. Баку признало факт происшествия, и заявил, что выплатит компенсации. Как писал сайт kp.ru, размер компенсации еще не установлен, но посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль Оглы заявил о готовности Баку «на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству, или военному ведомству».

По официальным данным, вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной на территории Армении. На борту воздушного судна находились трое летчиков. В результате авиакатастрофы погибли двое, один выжил и находится в состоянии средней степени тяжести