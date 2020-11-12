Группа System of a Down собрала свыше 600 тыс. долларов в фонд помощи Армении

Музыкальная группа System Of A Down собрала свыше 600 тысяч долларов в фонд помощи Армении. Об этом сообщает NME.

На прошлой неделе музыканты c армянскими корнями записали две новые песни: «Protect the land» и «Genocidal Humanoidz». Это первые композиции после 15-летнего перерыва. Участники группы отметили, что композиции приурочены к событиям в Нагорном Карабахе, и все собранные средства будут перечислены фонду помощи Армении.

Члены System Of A Down также поделились интервью на YouTube, где рассказали о причинах своего воссоединения. Так лидер группы Серж Танкян назвал конфликт в Нагорном Карабахе несправедливым и заявил о намерениях привлечь внимание людей к проблеме при помощи музыкального творчества.

Напомним, обострение нагорнокарабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Ереван и Баку объявили военное положение и мобилизацию. Во вторник, 10 ноября, вступил в силу договор о полном прекращение огня. Премьер Армении Никол Пашинян объяснил свое решение подписать соглашение о прекращении огня в Карабахе, поскольку в противном случае армянская армия могла оказаться в окружении, а страна потеряла бы еще несколько городов.