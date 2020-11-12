В России студентам медвузов разрешили брать на тест на коронавирус у больных на дому

Студентам-медикам после третьего курса разрешили брать тесты на COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство здравоохранения разрешило привлекать студентов после третьего курса к тестированию на коронавирус. Они будут брать тесты на COVID-19 у пациентов на дому. Соответствующий приказ опубликовал Минздрав.

- Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи... лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трёх курсов и более после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов), - говорится в документе.

Напомним, с конца марта студентов-медиков начали активно привлекать для помощи врачам в борьбе с коронавирусом. В мае к работе с пациентами присоединились уже более двух тысяч студентов московских медвузов.

Сейчас ситуация с коронавирусом в стране вновь начала ухудшаться. За последние сутки в России зафиксировали антирекорд по числу умерших от COVID-19. Жертвами инфекции стали 439 человек. Накануне этот показатель равнялся 432.