Трамп не признает свое поражение на выборах до завершения пересчета голосов в Джорджии

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп не намерен признавать свое поражение на президентских выборах в США до завершения пересчета голосов в штате Джорджия 20 ноября

Как передает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник, глава Белого дома не собирается предпринимать каких-либо официальных действий до завершения пересчета голосов на выборах в Джорджии. При этом не исключено, что американский лидер дождется 23 ноября, когда власти штатов Мичиган и Пенсильвания будут обязаны подвести итоги голосования в своих штатах.

Кроме того, CNN отмечает, что республиканцев в Конгрессе в конфиденциальном порядке информировали о продление периода политической неопределенности «не более одной недели».

Напомним, что по данным американских СМИ, на президентских выборах победил кандидат от Демократической партии Джо Байден, который уже заявил народу о своей окончательной победе. Трамп не признает поражение на выборах. Однако, как писал сайт kp.ru, несколько советников американского лидера считают, что ему пора прекратить оспаривать результаты голосования на выборах президента США.