В Великобритании выявили рекордный рост числа заражений коронавирусом за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании зафиксировали новый рекордный прирост количества инфицированных коронавирусной инфекцией за стуки. По данным британского правительства, число новых случаев заражения COVID-19 в Соединённом Королевства за сутки составило 33,4 тысячи. Таким образом с начала пандемии в стране зарегистрировано 1,29 заболевших коронавирусом.

Днем ранее, 11 ноября, в Великобритании было выявлено 22,9 тысячи случаев заражения. Предыдущий антирекорд был установлен 21 октября, когда в стране зарегистрировали 26,6 тысячи случаев заражения.

Напомним, 5 ноября в Великобритании ввели общенациональный карантин, который продлится по меньшей мере до 2 декабря. Как сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон, по всей стране будут закрыты все развлекательные заведения. Прекратили свою работу пабы, рестораны, а также магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости. Власти королевства предупредили, что на встречи со знакомыми и родными, проживающими отдельно, также под запретом.