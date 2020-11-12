Эксперт рассказал, сколько женщин хотят служить в российской армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский правозащитник, общественный деятель, политик Андрей Бабушкин рассказал, сколько женщин хотят служить в российской армии.

Пока точных исследований на этот счет не проводилось, но, по мнению специалиста, кандидаток не так мало.

- Женщины Израиля служат в обязательном порядке, но я не сторонник того, чтобы красивую девушку ставить под ружье, - рассуждает политик.

При этом нужно создать условия для тех, кто хочет пройти военную службу.

- Примерно 7 процентов женщин хотели бы пройти службу, но при определенных условиях. Эти женщины должны получить такую возможность, - отметил Бабушкин в беседе с ФАН.

В стране существует еще одна проблема - уклонение от армии. Первый заместитель председателя комитета обороны Александр Шерин рассказал, как в России молодые люди избегают армии и почему необходима пропаганда службы.

- У нас существует множество законных отсрочек, сегодня только ленивый не пользуется ими, - заключил парламентарий.