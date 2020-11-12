ВОЗ оценила эффективность вакцины против форм коронавируса, распространяемых норками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцины могут быть неэффективны против форм коронавирусной инфекции, распространяемых норками. Такое мнение высказали во Всемирной организации здравоохранения.

Как уточнила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович мутация коронавируса, предположительно, передаваемая от норок к человеку, опасна, поскольку имеет другое строение шипов. По ее словам, такая особенность может сказаться на работе над вакцинами.

Вуйнович уточнила, что принцип действия существующих вакцин от коронавирусной инфекции опирается на идентификацию белка. Однако новая мутация SARS-CoV-2 меняет белки-шипы, в связи с этим разработанные вакцины могут быть неэффективны.

«Заражение с норки перешло на людей ... Эта мутация очень опасна. Если она начнет распространяться, тогда, возможно, все наши усилия по разработке вакцины и всего другого [будут напрасны], [коронавирус] может вести себя по-другому», - сказала она в эфире телеканала «Россия-24».