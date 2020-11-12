Федор Смолов получил травму в игре с "Динамо". Фото: REUTERS

Форвард московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов из-за травмы пропустит ближайшие матчи своей команды. Скорее всего, в 2020 году Смолов вообще не появится на поле. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды вечером в четверг, 12 ноября:

- Нападающий «Локомотива» Федор Смолов получил травму в матче 14-го тура чемпионата России с «Динамо». МРТ показала, что на восстановление Федору потребуется около шести недель, - отмечают в клубе.

При этом, в скором времени сможет со всеми тренироваться один из лидеров "Локо" хорватский защитник Ведран Чорлука:

- Срок возвращения в общую группу Ведрана Чорлуки определится в ближайшие дни по итогам индивидуальных тренировок и дополнительного тестирования, - сообщает пресс-служба московского "Локомотива",

Ближайшая игра у "Локо" - 21 ноября на своем поле против тульского "Арсенала". В чемпионате России этого сезона Смолов провел 12 матчей за "Локо", в которых забил 3 гола. У Чорлуки - 11 поединков за основной состав москвичей.