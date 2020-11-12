Российский миротворческий батальон вошел в Степанакерт Фото: REUTERS

В четверг, 12 ноября, в Степанакерт вошел российский миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, а ее передовые подразделения, дойдя до города Шуши, приступили к развертыванию наблюдательных постов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Продолжается развертывание основных сил российского миротворческого контингента», - отметил представитель военного ведомства.

По его словам, вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты десять наблюдательных постов, взяты под контроль Лачинский коридор и участок дороги от Лачина, где выставлены шесть временных наблюдательных постов. Кроме того, передовые подразделения приступили к развертыванию четырех наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг».

Как писал сайт kp.ru, Конашенков отметил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.