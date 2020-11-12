Ресторатор предположил, что из-за COVID-19 в Москве могут проводить «серые» корпоративы Фото: Евгения ГУСЕВА

Корпоративы в Москве оказались под угрозой. Из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточаются требования к безопасности, в частности, кафе и ресторанам запретили работать с 23:00 до 6 утра. Это значит, что новогодние мероприятия в большинстве своем будут отменены.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов смотрит на проблему шире: из-за отмены корпоративов пострадать может не только общепит, но и концерты, отели, ивент. То есть, вся индустрия.

При этом он уверен, что полной отмены корпоративов не произойдет. Их станет гораздо меньше или они будут проводиться в «серой» зоне.

- Часть организаций от корпоративов откажутся, потому что гулять до 23:00 люди не готовы — так не гуляют, — с сожалением отметил Миронов ФАН.

По его мнению, больше всего пострадают рестораны, после весеннего локдауна многие до сих пор не могут выйти на «доковидную» рентабельность.

- И сейчас, находясь уже в огромном минусе, с огромными долгами, многие не закрывались в ожидании декабря, думали, что они хоть что-то смогут отбить. Запрет – это приговор, с каждым днем минус увеличивается, число гостей уменьшается, есть паника, - заключил ресторатор.

Тем не менее, есть в этой ситуации и плюс: в российских ресторанах освободились места для отечественных поваров, заграничных давно не выписывают.