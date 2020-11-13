Коронавирус в Москве, последние новости на 13 ноября 2020 года: жители столицы готовятся праздновать Новый год без ресторанов

Накануне мэрия рекомендовала магазинам, ресторанам и фудкортам начать пускать гостей по QR кодам Фото: Иван МАКЕЕВ

Число выявленных случаев коронавируса в Москве продолжает удерживать рекордную планку. Накануне оперштаб сообщил, что было диагностировано 5997 новых случаев заболевания. Существенную часть заболевших составляют взрослые люди до 45 лет. Процент заболевших пожилых стал чуть меньше, чем был в среднем месяц назад.

— Напоминаем о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — добавили в оперштабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что рестораны не будут работать в новогоднюю ночь. При этом глава города отметил, что никто не запрещает гулять в ночь на 1 января. В ответ на возмущения некоторых, Собянин заявил, что власти не могут себе позволить рисковать здоровьем горожан.

Также у Собянина в прямом эфире спросили, почему ресторанам можно работать днем, но нельзя ночью. На это мэр ответил, что полный локдаун общепита уничтожит бизнес. При этом в ночные часы риск заразиться выше, из-за того что в ресторанах «другой режим общения».

Накануне мэрия рекомендовала магазинам, ресторанам и фудкортам начать пускать гостей по QR кодам. Теперь посетителям придется отмечать свой визит, если заведение подключиться к программе. Если позже у кого-то из клиентов будет диагностирован коронавирус, другим посетителям придет об этом уведомление.