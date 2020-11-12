Минздрав дал рекомендации регионам по лечению пациентов с коронавирусом на дому Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Министерство здравоохранение России дало новые рекомендации российским регионам по организации медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией, проходящим лечение на дому. Ведомство советует использовать телемедицинские технологии. Соответствующий приказ министерство опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации.

«Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции... состояние которых позволяет наблюдаться на дому», - говорится в документе

Также ведомство рекомендовало организовать в регионах специальные амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса. Минздрав посоветовал организовать взаимодействие таких центров с другими медицинскими организациями, а также оснастить эти центры автомобильным транспортом для доставки пациентов, медработников, а также перевозки биоматериалов и лекарств.