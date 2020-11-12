Трамп заявил, что у него украли 2,7 млн голосов Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп утверждает, что получил результаты доклада по итогам президентских выборов в США. По его словам, компьютерная система DOMINION, используемая для подсчёта голосов избирателей, удалила 2,7 миллиона бюллетеней, в которых за него проголосовали американцы.

В своём Twitter ссылаясь на результаты доклада, что анализ данных показывает передачу 221 000 голосов в Пенсильвании от Трампа кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

«941 000 голосов за Трампа удалили. Штаты, использующие выборную систему DOMINION, передали 435 000 голосов Трампа Байдену», - заявляет глава Белого дома.

Напомним, что по данным американских СМИ, на президентских выборах победил Байден, который уже объявил о своей окончательной победе. Действующий американский лидер не готов признавать поражение на выборах. Однако, как писал сайт kp.ru, несколько его советников считают, что ему пора прекратить оспаривать результаты голосования.