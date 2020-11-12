Власти Москвы рассказали о правилах для проведения новогодних корпоративов в этом году

Власти Москвы разрешат провести новогодние корпоративы в ресторанах Фото: Евгения ГУСЕВА

Новогодние корпоративы разрешат проводить в московских ресторанах, однако будут действовать ограничения, обусловленные требованиями Роспотребнадзора и столичных властей о закрытии заведений до 23:00. Об этом сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Корпоративы можно проводить ... Если у вас корпоратив проходит в вечернее время, закончится в 23:00, то нет никаких проблем - пожалуйста, вы можете его провести», - заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

Немерюк также обратил внимание на необходимость выполнять требование Роспотребнадзора о максимальном числе участников. По его словам, мероприятие смогут посетить не больше 50 человек.

Напомним, в соответствии с новыми ограничениями в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, в Москве с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года, все рестораны, кафе, бары, а также ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут работать в ночное время – с 23.00 до 6.00.

Кроме того, временно приостанавливается проведение культурных, просветительских, развлекательных мероприятий с участием зрителей. Число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать четверть общей вместимости зала.