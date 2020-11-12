Взрыв произошел на пути колонны военной полиции России в Сирии Фото: REUTERS

На пути следования колонны военной полиции России в сирийской провинции Дераа сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил замруководителя центра по примирению враждующих сторон Александр Гринкевич.

Замруководителя центра уточнил, что российские военнослужащие в результате инцидента не пострадали, но незначительные повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр», однако остался на ходу. На данный момент вся техника и все военные вернулись в пункт дислокации. Проводится расследование.

«Вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации. Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с сирийскими органами безопасности организовано проведение расследования инцидента», - сообщил замруководителя центра.

Инцидент произошел во время патрулирования на маршруте Изра - Сахват Эль-Камх в сирийской провинции Дераа в районе населенного пункта Мусейфра. Российскую колонну сопровождали подразделения сирийских органов безопасности.