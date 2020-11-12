Стрельба в швейцарском городе Биль: два человека ранены

Стрельба в швейцарском городе Биль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два человека ранены в результате стрельбы в швейцарском городе Биль в четверг, 12 ноября.

Как сообщает швейцарская газета Blick, очевидец рассказал, что услышал не менее пяти выстрелов, после чего увидел двух лежащих на земле людей.

Полиция швейцарского кантона Берн подтвердили факт проведения спецоперации, однако не предоставила какие-либо детали произошедшего. На данный момент улица Ваффенгассе в Биле оцеплена. Кроме того, на месте происшествия вместе с правоохранительными органами работают медики.

Напомним, в начале ноября произошла стрельба в Вене. Оказалось, что огонь по мирным гражданам открыли террористы. В результате умерло четыре человека, пострадали 22 человека. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическое объединение «Исламское государство» (ИГИЛ)*. Полиции удалось задержать нескольких членов опасной вооруженной группировки.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка