Когда заболевший коронавирусом наиболее заразен, рассказал доктор Комаровский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самая активная фаза распространения коронавирусной инфекции нового типа проходит за двое суток до появления у человека первых симптомов заболевания. Об этом сообщил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, «главный человек, который распространяет вирус, он здоров». «После того как появляется кашель, появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду», - уточнил специалист на своём YouTube-канале.

Как писал сайт kp.ru, ранее Комаровский назвал главный путь распространения коронавируса. По его словам, ранее эксперты указывали, что коронавирусная инфекция передается через касания руками, и может долго жить на поверхностях предметов. Однако, сейчас специалисты пришли к выводу, что это не основной способ заразиться, а главным остается респираторный путь, воздушно-капельный.