Единоросс Козлов требует больше средств в бюджете для обманутых дольщиков

Депутат Мосгордумы Александр Козлов. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Представитель «Единой России», депутат Мосгордумы Александр Козлов требует учесть интересы обманутых дольщиков при составлении бюджета Москвы на 2021 год. По его мнению, в казне столицы необходимо предусмотреть дополнительные средства на поддержку граждан, купивших квартиры в новостройках столицы, но до сих пор не получивших ключи от них.

- На заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию был рассмотрен проект бюджета города Москвы на 2021 год. В целом комиссия поддержала проект бюджета и рекомендовала его к принятию в первом чтении. Хочу отметить, что в бюджете Москве следует выделить дополнительные средства для решения проблемы дольщиков, права которых были нарушены, и учесть этот вопрос при обсуждении проекта финансового плана города на следующий год, - рассказал Александр Козлов Агентству городских новостей «Москва».

По его мнению, проблема обманутых дольщиков актуальна для всей столицы. И хотя Козлов представляет интересы избирателей ТиНАО, он настаивает: проблемные «недострои» есть почти в каждом районе города.

- «Новая» Москва динамично развивается в последние годы. В нашем округе вопрос стоит особенно остро. Я буду добиваться, чтобы из бюджета были выделены дополнительные средства на достройку проблемных объектов, - отметил Александр Козлов.

При этом депутат подчеркивает, что столичные власти в последние годы успешно решают проблему обманутых дольщиков. В этом году ключи от своих квартир получили более 2,6 тысяч человек, доверивших свои средства недобросовестным застройщикам. В Москве достроили и сдали 20 проблемных домов.

- Всего с 2011 года властям Москвы удалось решить проблемы почти 19 тысяч дольщиков, - рассказал Козлов. - На федеральном уровне решение проблемы обманутых дольщиков активизировалось в 2017 году, когда был принят закон, предусматривающий механизмы достройки жилья либо выплаты компенсаций. Целью этого закона была ликвидация последствий работы старой модели долевого участия: так называемого котлового сбора средств. Государство взяло на себя обязательства по финансированию затянувшихся строек, ввело механизмы передачи объектов новым инвесторам. Также была введена и принципиально другая модель долевого участия: с помощью эскроу-счетов. По этой схеме застройщик не имеет доступа к деньгам дольщиков до завершения строительства, а работы ведутся на кредитные средства.

Напомним, ранее правительство Москвы объявило, что, несмотря на пандемию коронавируса, все социальные обязательства перед москвичами будут выполнены в полном объеме. Бюджет столицы на 2021-2023 годы останется социально ориентированным. Более 56% расходов городской казны в 2021 году будут направлены на здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан. На эти цели в столичном бюджете выделяется 1,8 трлн. рублей. При этом сумма социальных расходов по сравнению с 2020 годом увеличена более чем на 90 млрд. рублей.

Главный приоритет в бюджете-2021 отдан медицине: финансирование здравоохранения увеличится на 11,8%. Также выросли расходы на развитие культуры (+5,4%), социальную поддержку жителей (+5,0%), спорт (+5,0%) и образование (+2,6%).

Ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета вырастут на 6,5% по сравнению с нынешним годом. И хотя общий спад экономики, вызванный пандемией COVID-19, сказался на налоговых поступлениях от наиболее пострадавших отраслей городской экономики (в их числе – общепит, бытовые услуги, туристическая сфера), они были компенсированы ростом отчислений от предприятий обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий, связи и других отраслей.