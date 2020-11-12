Вузам рекомендовали отменить плату за общежитие для уехавших в период пандемии студентов Фото: Анастасия Осипова

Министерство образования и науки России обратилось к российским вузам с рекомендацией отменить плату за общежитие для студентов, которые выехали на время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

По его словам, ведомство также предложило в качестве альтернативы зачесть уплаченные денежные средства в дальнейшем.

«Вузам рекомендовано либо отменить плату, либо зачесть ее за будущий период», - сказал глава Минобрнауки в эфире телеканала «Россия-1».

Фальков уточнил, что на сегодняшний день около 21 процента московских университетов перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, в Санкт-Петербурге таких высших учебных заведений 25 процентов.

Напомним, Минобрнауки России в рамках борьбы с распространением коронавируса распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение в период с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение, исходя из ситуации в каждом российском регионе.