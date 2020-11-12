ВЦИОМ проверит социологические знания россиян

ВЦИОМ - старейший российский исследовательский институт в сфере социальных, политических и маркетинговых опросов

14 ноября - День социолога Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметит просветительской онлайн-акцией «Социологический диктант», которая пройдет в этом году впервые.

Ее главная цель, как отмечают организаторы, - повысить доверие людей к социологическим опросам. А для его участников это возможность проверить свои знания об обществе, в котором мы живем, узнать насколько хорошо мы разбираемся в социологии.

Диктант не требует специальной подготовки, а участие в нем является добровольным и бесплатным. При этом не нужно будет переживать за оценку: результаты будут доступны только в личном кабинете участника акции. Пройти диктант можно с любого устройства, зарегистрировавшись на сайте акции, начало в 10:00 мск. Попробуйте свои силы!