Помпео планирует первым от США посетить оккупированные Израилем сирийские Голаны

Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео планирует на следующей неделе первым из глав американского внешнеполитического ведомства посетить оккупированные Израилем сирийские Голаны. Поездка состоится в период с 13 по 23 ноября в рамках турне по семи странам.

Сообщается, что американский представитель встретится с французским президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом стало известно ТАСС.

Помпео намерен за десять дней посетить Францию, Турцию, Грузию, Израиль, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию.

- В Израиле у госсекретаря США пройдут встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по вопросу "Авраамовых соглашений" и совместных усилий для противодействию злонамеренной деятельности Ирана, - отмечает пресс-служба Госдепартамента. Тем временем, по информации портала Axios, Помпео будет рассматривать в Израиле вопросы санкций против Тегерана.