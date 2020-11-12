Зеленский рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал ос воем самочувствии после заражения коронавирусной инфекцией.

Глава государства отметил, что пока чувствует себя хорошо и продолжает исполнять свои обязанности. На некоторое время все совещания переведены в онлайн-режим.

- Как вы знаете, covid-19 не обошел стороной и меня, но чувствую я себя достаточно хорошо. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы, - сказал Зеленский, видео его обращения опубликовано в Telegram-канале "Украина 24".

Ранее сообщалось, что зараженного коронавирусом украинского лидера госпитализировали в больницу. Сейчас президент проходит там лечение, для него выделили специальный кабинет, где он может проводить совещания. Также известно, что Зеленский лежит в изолированной от всех палате, где установлена спецсвязь. Зеленский сообщил о своем положительном тесте на коронавирус в минувший понедельник.