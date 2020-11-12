Представитель российской авиакомпании обжалует арест по подозрению в госизмене Фото: Иван ВИСЛОВ

Представитель российской авиакомпании "Аэрофлот" Дмитрий Федоткин намерен обжаловать свой арест по подозрению в государственной измене.

- Федоткин виновным себя не считает. Ему до сих пор не разъяснили суть подозрения, а потому он подаст жалобу на решение отправить его в СИЗО, - сказал источник ТАСС.

Ранее агентство сообщило, что Федоткина заподозрили в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Британии. Отмечается, что мужчина не имел доступа к гостайне. Сам россиянин Федоткин не намерен признавать вину.

Лефортовский суд Москвы 11 ноября арестовал россиянина Дмитрия Федоткина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"). В тот же день его отправили под стражу на 1 месяц и 30 суток (до 10 января 2021 года).

В случае признания судом Федоткина виновным, мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Тем временем, в пресс-службе "Аэрофлота" РИА Новости заявили, что не владеют данными об инциденте с арестом представителя компании.