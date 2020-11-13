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Протесты в Белоруссии, последние новости на 13 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 13 ноября 2020 года
KP.RU
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Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 13 ноября 2020 года

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 13 ноября 2020 года

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Россия обеспокоена продолжающимися протестами в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом министр отметил, что активность оппозиции снижается: несмотря на то, что многие силы на Западе заинтересованы в поддержании конфронтации, люди понимают необходимость конструктивного диалога с властями.

Также Лавров добавил, что процесс конституционной реформы в Белоруссии продвигается, причин говорить о паузах, с точки зрения Москвы, нет.

МВД Белоруссии сообщило о задержании лидера анархистов Николая Дедока. На его конспиративной квартире оперативники обнаружили коктейли Молотова и крупные суммы наличных денег в разной валюте. Дедока подозревают в подготовке действий, нарушающих общественный порядков.

В Минске скончался Роман Бондаренко, избитый неизвестными во дворе жилых домов, известных у протестующих как "площадь перемен". Потасовка началась после того, как неустановленные лица в гражданском и в масках принялись удалять на "площади" красно-белую символику. После драки Романа доставили в Центральное РУВД, а оттуда госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. К моменту прибытия в больницу молодой человек был уже в коме, спасти его врачам не удалось.

Акция памяти на "площади перемен"

Акция памяти на "площади перемен"

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В МВД заявили, что травму Роману нанесли во время драки "неравнодушные граждане, пытающиеся восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства".

Люди приносят венки и свечи

Люди приносят венки и свечи

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сейчас милиция проводит проверку по факту происшествия, выясняются все обстоятельства. Тем временем на "площади перемен" проходит многочисленная акция памяти Романа Бондаренко, люди приносят цветы и свечи.

По факту гибели Бондаренко проводится проверка

По факту гибели Бондаренко проводится проверка

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Протесты в Белоруссии