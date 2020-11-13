Штаб Трампа получил отказ в иске по делу о "российском вмешательстве" Фото: REUTERS

В США окружной судья штата Джорджия Майкл Браун отказал штабу Трампа в иске к CNN по освещению "российского вмешательства".

Отмечается, что решение об отклонении была принята в связи с отсутствием доказательств команды американского лидера о "злонамеренности" публикации журналистов. Об этом стало известно "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что недовольство штаба действующего президента Америки было вызвано авторским материалом в CNN в июне 2019 года. В публикации журналист предположил, что Трамп "оценил риски и преимущества повторного обращения к России" с просьбой вмешательства в президентские выборы.