Власти Чили с 23 ноября открывают границы для туристов Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Чили приняли решение снять запрет на въезд иностранцев с понедельника, 23 ноября. Об этом сообщается в Указ в правительственном бюллетене.

- С 00:00 23 ноября 2020 года аэропорт имени Артуро Мерино Бенитеса получает разрешение для принятия иностранцев, въезжающих на территорию Чили, - говорится в документе.

Отмечается, что теперь путешественникам не нужно будет соблюдать карантин по прибытии, однако туристам все еще придется предоставлять отрицательный результат теста на covid-19. Его нужно сделать не более чем за 72 часа до въезда в страну, пишет ТАСС.